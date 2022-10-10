https://news.day.az/politics/1502026.html Премьер-министр Молдовы прибыла с визитом в Азербайджан
Премьер-министр Молдовы прибыла с визитом в Азербайджан
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 10 октября прибыла с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Наталью Гаврилицу встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов и другие официальные лица.
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