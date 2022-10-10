Премьер-министр Молдовы прибыла с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 10 октября прибыла с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Наталью Гаврилицу встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов и другие официальные лица.