Материалы о военных преступлениях Армении представлены в Европейский суд

Все материалы, связанные с преступлениями армян против азербайджанского народа, представлены в Европейский суд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров на организованной Центром социальных исследований конференции на тему "Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет".

Аскеров отметил, что Азербайджан отстаивает свою справедливую позицию.

"Азербайджан отстаивает свои права в международных судах. Мы занимаемся этим с 2003 года. В 2015 году в решении Европейского суда по делу Чирагова и других против Армении содержалась отсылка к Гаагской конвенции и ее уставу о военных преступлениях, и в тексте решения впервые международным судом был отражен факт оккупации Арменией части территории Азербайджана. Как известно, в октябре 2020 года Азербайджан обратился в Европейский суд с межгосударственной жалобой. В январе 2021 года Азербайджан подал масштабную межгосударственную жалобу. В жалобе были подробно отражены деяния, составляющие военные преступления, совершенные Арменией. Уверен, что Европейский суд примет справедливое решение, и с целью восстановления нарушенных прав азербайджанского населения будет определен размер компенсации со стороны Армении", - сказал он.