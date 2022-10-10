https://news.day.az/politics/1502106.html В Кяльбаджаре и Дашкесане обезврежены установленные армянами мины - ФОТО
В Кяльбаджаре и Дашкесане обезврежены установленные армянами мины - ФОТО
Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской Армии продолжают свою деятельность по разминированию освобожденных территорий и путей снабжения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в результате проведенной с 8 октября по сегодняшний день работы по разминированию, на территории Кяльбаджарского и Дашкесанского районов были обезврежены с соблюдением мер безопасности 63 свеженайденные противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одна противопехотная мина типа ОЗМ-72Е.
На освобожденных территориях продолжаются надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.
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