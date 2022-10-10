В Кяльбаджаре и Дашкесане обезврежены установленные армянами мины

Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской Армии продолжают свою деятельность по разминированию освобожденных территорий и путей снабжения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в результате проведенной с 8 октября по сегодняшний день работы по разминированию, на территории Кяльбаджарского и Дашкесанского районов были обезврежены с соблюдением мер безопасности 63 свеженайденные противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одна противопехотная мина типа ОЗМ-72Е.

На освобожденных территориях продолжаются надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.