https://news.day.az/politics/1502125.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство.
В ходе операций по разминированию 3-8 октября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 92 противопехотные и 54 противотанковые мины, а также 458 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 316 гектаров, говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре