Сколько мин обезврежено в Азербайджане за август-октябрь 2022г?

Министерством обороны Азербайджана в течение августа-октября текущего года в Лачинском, Кяльбаджарском районах, на территории Дашкесанского района, в Тертерском, Суговушанском направлениях было обнаружено и обезврежено около 9 000 противопехотных и около 2 500 противотанковых мин, которые, предположительно, были установлены недавно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов на организованной Центром социальных исследований конференции на тему "Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет".

По его словам, жертвами мин стали 34 мирных жителя Азербайджана.

"Эти мины были целенаправленно установлены Арменией", - сказал Авазов.