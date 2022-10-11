Азербайджан добился впечатляющих достижений по итогам встречи в Праге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян полностью осознает скудость реальных альтернатив примирению с Азербайджаном. И как кажется, он посвятил себя стремлению к миру со значительным личным и политическим риском. Пашинян полностью понимает силу позиции Азербайджана. Особенно после того, как его переизбрали, он предпринял серьезный, холодный и клинический осмотр того, чего Армения не смогла добиться. Результаты такого рода исследований продолжают представлять армянскую ось, на которой возможен мир. Позиция Азербайджана - это, безусловно, искреннее желание Президента Ильхама Алиева достичь мира на условиях, приемлемых для победившей стороны. В то же время он следит за тем, чтобы в Ереване понимали, что стремление Азербайджана к миру предполагает также подготовку к его альтернативе. Трудно сказать, кто именно отдал приказ армянам нападать в середине сентября, но все знают, каков был ответ Азербайджана. Это тоже часть мирного процесса - последствия шагов Еревана, которые идут в неправильном направлении, как это понимает Баку, будут карательными. И, в то же время, от таких карательных мер ничего не отойдёт с намеченного пути. Поставить противника в такую ​​ситуацию, а потом правильно ею управлять - это действительно впечатляющее достижение.

Об этом в интервью Day.Az сказал профессор геополитики, директор по анализу политики и публикациям института развития и дипломатии университета АДА, экс-советник президента и министра иностранных дел Сербии, бывший высокопоставленный чиновник ООН Дамьян Крневич Мишкович.

По его словам, Пашинян осознает две принципиально важные вещи: Президент Ильхам Алиев не блефует и держит свое слово.

"Все участники мирного процесса четко понимают - все, что касается Карабаха в плане территории, статуса, или армян, проживающих на этой территории, не является частью мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Это тоже серьезное достижение.

С окончанием Второй карабахской войны вплоть до настоящего времени иностранные посредники и сторонники мирного процесса, похоже, работают без каких-либо противоречий, что является значительным достижением, учитывая их соперничество почти на всех театрах, начиная с Украины", - считает экс-чиновник ООН.

Как отметил наш собеседник, обеим сторонам необходимо ясно дать понять, что каждая из них понимает, что кому принадлежит. Пять принципов, которые министр иностранных дел Джейхун Байрамов впервые обнародовал на Анталийском дипломатическом форуме в марте 2022 года, были разработаны в документе, который совсем недавно Азербайджан представил Армении, - служат основой для подтверждения ясности. И я думаю, что это в основном то, что происходит в настоящее время.

"Теперь, если будет подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, то это открывает возможность того, что будет и между Арменией и Турцией. И это, вероятно, произойдет довольно быстро. Итак, появятся две основные предпосылки для геополитической и геоэкономической интеграции Армении в региональные проекты. И это должно принести стратегическую пользу стране, которая была изолирована практически от всех региональных событий и инициатив с тех пор, как восстановила свою независимость после распада Советского Союза.

Теперь в этом контексте отношения между Арменией и Азербайджаном будут развиваться, может быть, не линейным образом, но со временем они будут улучшаться. Это похоже на фондовый рынок: если вы проецируете на достаточно длительный временной горизонт, то растет индекс, измеряющий совокупную стоимость акций. Когда вы увеличиваете масштаб, вы видите провалы, причем некоторые из них довольно серьезные, и так далее. Но все это временно и это главное.

Пашинян решил войти в историю как миротворец, а не как капитулянт. Следующим шагом в закреплении этого наследия является фактическое предоставление преимуществ мира, как только это будет согласовано. И я думаю, что лидеры Азербайджана, Турции, представители Запада, а также русские и иранцы могут каждый определить свои собственные национальные интересы таким образом, чтобы помочь Пашиняну и Армении воспользоваться этими преимуществами", - заключил Дамьян Крневич Мишкович.

Абдул Керимханов