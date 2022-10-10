https://news.day.az/politics/1502170.html Президент ПАСЕ призвал Армению и Азербайджан удвоить усилия для установления мира на Южном Кавказе
Президент ПАСЕ призвал Армению и Азербайджан удвоить усилия для установления мира на Южном Кавказе
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс призвал Армению и Азербайджан удвоить усилия, чтобы найти пути для установления прочного мира на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Тини Кокс сказал об этом в ходе осенней сессии ПАСЕ.
"Я призываю парламентариев Армении и Азербайджана использовать эту площадку в качестве форума для обсуждения путем диалога острых и важных тем", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре