Президент ПАСЕ призвал Армению и Азербайджан удвоить усилия для установления мира на Южном Кавказе

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс призвал Армению и Азербайджан удвоить усилия, чтобы найти пути для установления прочного мира на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Тини Кокс сказал об этом в ходе осенней сессии ПАСЕ.

"Я призываю парламентариев Армении и Азербайджана использовать эту площадку в качестве форума для обсуждения путем диалога острых и важных тем", - сказал он.