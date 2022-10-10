Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву освобождённый Агдам обретет былое величие

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Фуада Мухтарлы, посвященная возрождению города Агдам.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

За годы оккупации, растянувшейся почти на 30 лет, гнусный враг оставил на ранее оккупированных азербайджанских территориях жуткие следы преступлений. Некогда цветущие и развивающиеся районы и села Азербайджана были зверски разрушены и стерты с лица земли.

По мере того, как деоккупированные территории очищаются от противопехотных мин, масштабы ущерба, нанесенного природе Азербайджана, разрушение жилых домов, исторических религиозных и культурных памятников, наглядно показывают вандализм, совершенный Арменией.

Полностью разрушенный Агдам, который часто называют "Хиросимой Кавказа", сейчас восстанавливается и примет первых жителей в 2025 году.

До оккупации Агдам считался торговым центром всего района, где проживало 143 тысячи человек. В Агдаме зарегистрировано 145 исторических и культурных памятников. Ни один из них не уцелел. Все аспекты армянского вандализма можно увидеть на примере Агдама, некогда считавшегося жемчужиной низменного и горного Карабаха.

Здесь, глядя на обширную территорию, среди разрушенных домов и кустов виднеются лишь остатки Джума-мечети. Остатки мечети противник оставил для корректировки огня артиллерии. Такие разрушения на наших территориях совершали армяне, которые называются нашими соседями, с которыми мы делились нашим хлебом, которые создали свое государство на земле, которую мы вынужденно предоставили. По приблизительным подсчетам, оккупация района нанесла району ущерб в размере почти 14 миллиардов долларов.

Выступая 5 октября на Азербайджанском национальном градостроительном форуме на тему "Цели устойчивого развития" в Агдаме, Президент Ильхам Алиев сказал:

"Агдам был разрушен в годы оккупации. Он не был разрушен во время Первой Карабахской войны. Он был разрушен впоследствии, когда в течение 30 лет был разобран по камешку, когда все здания были опустошены и снесены, а камни похищены и проданы. Вы можете видеть, что единственным полуразрушенным строением являлось здание Джума-мечети. Однако, причина того, что оно не было разрушено вместе с другими мечетями, разрушенными Арменией на бывших оккупированных территориях, заключается в том, что его минареты использовались для наблюдения за потенциальным передвижением Вооруженных сил Азербайджана. Тем не менее, у нас есть фото- и видеодоказательства осквернения агдамской мечети. Армяне содержали в мечети свиней и коров".

Глава государства также отметил, что после освобождения территорий от оккупации зарубежные эксперты, журналисты приехали в Агдам и дали ему несколько названий.

"Одним из них являлось "жертва урбицида", что полностью соответствовало истине. Другое название - "город призраков", это тоже вполне справедливо. Еще одно - "Хиросима Кавказа". Но в отличие от Хиросимы разрушения произошли не в результате взрыва атомной бомбы, это случилось в результате вандализма и варварства наших соседей. Но сейчас мы вернулись, вернулись военным путем, вернулись в соответствии с нормами международного права, вернулись, чтобы жить здесь и жить вечно", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Отстроить Агдам - дело чести, чтобы доказать недоброжелателям, что ни один город или село, разрушенные врагом, не останутся в руинах. Эта решимость прямолинейна и очевидна с каждым приездом главы государства в Карабах для открытия или закладки фундамента очередного великолепного проекта.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу от 20 ноября 2020 года подчеркнул, что восстановление Агдамского района займет особое место в будущих планах.

"Мы восстановим и город Агдам. Конечно же, для этого мы должны провести все работы основательно. Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда. Поэтому восстановление Агдамского района займет особое место в наших будущих планах. Потому что это большой район как с точки зрения территории, так и, как я сказал, самый большой район с точки зрения населения", - сказал глава государства.

Сегодня в Агдам, как и в другие районы, освобожденные от армянской оккупации в результате славной победы, возвращается жизнь. После деоккупации здесь ведутся большие строительные, ремонтно-реставрационные работы. Президент Ильхам Алиев держит реставрационные и реконструкционные работы в Агдаме под личным контролем.

В послевоенный период глава государства четырежды посещал Агдам. 28 мая 2021 года - в День независимости, отмечаемый в Азербайджане как национальный праздник, Агдам стал свидетелем исторических моментов. Именно в тот исторический день Генеральный план Агдама был представлен Президенту Азербайджана.

Над Генеральным планом работали специалисты. При подготовке документа учитывалось историческое лицо города и современные вызовы. Проведение такого знаменательного события в наш государственный праздник, День Независимости, имеет большое символическое значение.

Ссылаясь на представленный Президенту Ильхаму Алиеву Генеральный план, можно сказать, что в ближайшем будущем на месте нынешних руин и разрушений, оставленных армянами, будет построен город с современной инфраструктурой, зонами отдыха, объектами размещения туристов, благоустроенными жилыми домами.