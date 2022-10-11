Армения после Праги

Автор: Лейла Таривердиева

После встречи в Праге на армянской стороне наблюдается странная эйфория. У соседей разыгралась фантазия. Казалось бы, ничего, что бы отвечало армянским интересам, не произошло, о чем свидетельствовало и выражение лица премьер-министра Никола Пашиняна. Однако наши соседи увидели некую соломинку, за которую немедленно ухватились, не замечая, насколько она ненадежна.

На самом деле, после встречи в Праге соседи могут больше не ждать чудес. То, что в Ереване считают хитрым ходом, еще быстрее потянет упирающегося агрессора на дно.

Напомним, что в заявлении по итогам четырехсторонней встречи, прошедшей в Праге 6 октября, стороны выразили приверженность в том числе Алматинской декларации от декабря 1991 года (о создании СНГ). Этот факт был воспринят в Армении неадекватно оптимистично. Появились комментарии и политологические выкладки, из которых следует, что принятие за основу делимитации этого документа решает все проблемы, потому что на тот момент НКАО уже "вышла из состава не только Советского Азербайджана, но и СССР". То есть армянские эксперты и политтехнологи полагают, что в СНГ Азербайджан вошел уже без тех территорий, на которые претендовали армяне. У Армении, считают они, появилась после Праги хорошая возможность, и она должна ею воспользоваться, в том числе для реанимации Минской группы.

Отсутствие разумных подходов, правовых познаний и элементарной логики всегда отличало армянскую политику и армянскую политологическую мысль. Избалованная международной поддержкой Армения долгое время пребывала в заблуждении, что можно добиваться своего, оперируя надуманными и неподтвержденными фактами. В том же заблуждении по инерции она продолжает пребывать до сих пор, несмотря на огромные изменения в окружающем ее пространстве. Поэтому с самого начала обсуждений вопроса делимитации армяне были против разграничения по картам советских времен, то есть тех, что были составлены до карабахского конфликта и пресловутого "референдума" в Ханкенди, желая оставить себе лазейку для спекуляций и торга.

Алматинская декларация была подписана 21 декабря 1991 года. В преддверии этого события, 10 декабря того же года в Ханкенди был поспешно проведен "референдум" и провозглашено отделение от Азербайджана. Все было спланировано так, чтобы к подписанию декларации НКАО уже была "свободна" и это можно было представить как свершившийся факт. Все это было, конечно же, незаконно, нелегитимно и бессмысленно, так как подогнать сепаратистский мятеж под международное право и даже под советские законы так и не удалось. Никто, в том числе сама Армения, так и не признал самопровозглашенного образования, тем не менее, это не помешало стране-оккупанту тридцать лет получать поддержку и сочувствие в мире. Вседозволенность и потакание капризам совсем развратили Ереван.

Еще год назад, когда в армянских СМИ вспыхнули обсуждения, в каких именно границах Армения готова признать Азербайджан по мирному договору, нашлись оптимисты, немедленно обратившиеся к декларации 1991 года и предшествовавшим этому событию нелегитимным шагам карабахских сепаратистов. Тогда тоже Пашинян многозначительно говорил об Алматинской декларации, звучали те же мысли, что озвучивает сегодня, например, экс-премьер и экс-спикер Хосров Арутюнян, утверждающий, что на момент подписания документа "Карабах не входил в состав СССР. Следовательно, не входил и в состав Азербайджана", а когда Азербайджан стал независимым, "Карабаха в его составе уже не было". Представитель гвардии "бывших" явно плохо знаком с матчастью.

Трудно сказать, действительно ли юристы, эксперты и политики Армении настолько безграмотны, или же они просто участвуют в одурачивании своего народа, готового проглотить любую ложь.

Что ж, будем разбираться.

Комментируя ранее нашему сайту армянские фантазии на данную тему, юрист и дипломат, профессор Намик Алиев отметил, что армяне напрасно обосновывают свои доводы законом СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" от 3 апреля 1990 года.

Право выхода предоставлялось только союзным республикам в соответствии со статьей 72 Конституции СССР 1977 года. Ни автономным республикам, ни автономным областям Конституция СССР этого права не предоставляла. Да, вышеуказанный закон предоставлял возможность отдельного проведения референдума по каждой автономии в союзных республиках, проводящих референдум о выходе из СССР и имеющих в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа. В этом случае за автономными республиками и автономными образованиями сохранялось право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе.

Это тот пункт, за который цепляется армянская сторона, совершенно не обращая внимания на детали. Дело в том, что Азербайджан референдума о выходе из СССР не проводил, следовательно, права на референдум не получила и НКАО. Кроме того, согласно тому же закону, вопрос независимости автономии в случае проведения Азербайджаном такого референдума, все равно решала бы не сама автономия, а союзные власти. Вообще, эти процедуры были очень сложны и запутаны, и ни одна из них не была соблюдена армянскими сепаратистами, чтобы сегодня иметь право ссылаться на последний закон, принятый в СССР.

Не будем забывать также о том, что когда в Ханкенди проводился незаконный "референдум", НКАО уже была упразднена законом Азербайджанской Республики от 26 ноября 1991 года. А самое главное - армяне, пытаясь подвести законную базу под нелегитимный "референдум", ссылаются на закон государства, которого на момент его проведения уже два дня как не существовало. Как известно, Беловежское соглашение, положившее конец СССР, было подписано 8 декабря 1991 года. То есть армяне успели к Алматинской декларации, но опоздали к распаду Советского Союза. А результат в общей сложности получился нулевой.

Вот к чему приводит плохое знание матчасти.