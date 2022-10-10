https://news.day.az/politics/1502217.html Начались военные учения спецназа Турции, Азербайджана и Грузии - ФОТО
Начались военные учения спецназа Турции, Азербайджана и Грузии - ФОТО
Состоялось открытие военных учений подразделений спецназа Турции, Азербайджана и Грузии "Кавказский орел-2022".
Как передает Day.Az, об этом в Facebook сообщило посольство Турции в Грузии.
Отмечено, что церемония открытия учений состоялась 10 октября в Мухровани (Грузия).
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