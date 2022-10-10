Начались военные учения спецназа Турции, Азербайджана и Грузии

Состоялось открытие военных учений подразделений спецназа Турции, Азербайджана и Грузии "Кавказский орел-2022".

Как передает Day.Az, об этом в Facebook сообщило посольство Турции в Грузии.

Отмечено, что церемония открытия учений состоялась 10 октября в Мухровани (Грузия).