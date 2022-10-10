В Марокко восхищены тактикой Азербайджана во время Второй карабахской войны

Производители БПЛА продолжают поставлять на рынок все больше моделей по все более конкурентоспособным ценам, многие страны в том числе и Марокко продолжают диверсифицировать свой арсенал за счет БПЛА, закупленных в Турции, Израиле и Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Star, в аналитической статье, опубликованной в западной прессе, внимание было обращено на закупки Марокко БПЛА.

Подчеркивая, что Марокко закупило БПЛА в трех разных странах, в статье говорится: "Приобретение турецких Bayraktar TB2 и израильских БПЛА-камикадзе дает ему возможности, аналогичные азербайджанским".

В статье, в которой подчеркивается, что Азербайджан разгромил армянскую армию, применив БПЛА в карабахской войне 2020 года, а турецкие БПЛА уничтожили много российских основных боевых танков Армении, говорится:"Сосед Марокко, имеет на вооружение преимущественно технику российского производства, и военные страны попытаются использовать такую же тактику в потенциальной войне со своим соперником, Алжиром".