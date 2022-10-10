Информационная война против Азербайджана продолжается.

Как передает Day.Az, об этом в ходе осенней сессии ПАСЕ сказал глава азербайджанской делегации в этой структуре Самед Сеидов.

"К сожалению, информационная война против Азербайджана продолжается. С распространением различных видеороликов, с обвинениями, нападениями на наши посольства", - сказал он.

Сеидов отметил, что армянские вооруженные формирования все еще не полностью выведены с территории Азербайджана, и в период сентябрьской вооруженной провокации армянами были установлены на территории Азербайджана новые мины.

По его словам, следует понимать, что армянская сторона не выполняет взятых на себя обязательств. Армянская сторона должна вывести свои вооруженные формирования с территории Азербайджана и начать наконец думать о делимитации и демаркации границ. Армения должна привлечь к ответственности тех, кто совершил преступления против азербайджанцев в Гяндже, Ходжалы.

"Мы, несмотря ни на что, за мир. И мы сделаем все возможное для мира в регионе", - подытожил Сеидов.