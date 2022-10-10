Военные преступления Армении - результат асимметричной войны против Азербайджана

Военные преступления, совершенные армянами, являются логическим результатом асимметричной войны, которую армянская сторона ведет против Азербайджана. Асимметричная война может вестись на разных уровнях - военно-стратегическом, оперативном, политическом и в различных формах (например, с использованием террористических методов), но в каждом случае она предполагает явное нарушение норм и принципов международного права, и, как следствие, совершение военных преступлений.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал азербайджанский депутат Низами Сафаров в ходе выступления на организованной Центром социальных исследований конференции на тему "Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет".

Сафаров отметил, что типичными показателями асимметричной войны являются нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, применение запрещенных средств ведения войны - использование кассетных, фосфорных боеприпасов, бесчеловечное обращение с заложниками и военнопленными, их пытки и убийства, нанесение долгосрочного и крупномасштабного ущерба окружающей среде, вовлечение наемников и детей в военные действия и т.д.

По его словам, расследование геноцида, международных преступлений, преступлений против человечности, ликвидация безнаказанности за военные преступления являются одними из основных правовых приоритетов, стоящих перед государствами-членами мирового сообщества. Среди фундаментальных проблем реализации данного приоритета следует особо отметить определение субстантивного, то есть материально-правового состава военных преступлений.

"Существенные нарушения четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года и положений первого протокола к ним от 8 июня 1977 года терминологически отражены в аутентичных текстах этих правовых актов на английском и французском языках. К серьезным нарушениям относятся, с одной стороны, нарушения норм и принципов, направленных на защиту жертв международных вооруженных конфликтов, а с другой - нарушения правил, ограничивающих средства и способы ведения военных действий, или обычаев и законов войны. Именно эти два момента характеризуют военные преступления, совершенные вооруженными силами Армении и марионеточным сепаратистским режимом. Для систематизации таких преступлений необходимо установить, что они нарушают "Женевское право", то есть конкретные запреты, установленные четырьмя Женевскими конвенциями и дополнительными протоколами, прилагаемыми к этим конвенциям. Армения присоединилась к Женевским конвенциям и дополнительным протоколам 7 июня 1993 года, и с тех пор соблюдение положений этих документов является юридическим обязательством. Однако нарушение международного гуманитарного права стало обычным явлением для армянской стороны, которая не соблюдает международные договоренности. Среди военных преступлений, совершенных армянами, нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Четвертая Женевская конвенция - "О защите гражданского населения во время войны" категорически запрещает такие нападения. Согласно части 2 статьи 51 дополнительного протокола I "О защите жертв международных вооруженных конфликтов" - "гражданское население и отдельные гражданские лица не могут быть объектом нападения". Пункт "а" части 2 статьи 85 данного протокола запрещает превращение гражданского населения и отдельных гражданских лиц в объекты нападения, такие деяния квалифицируются как военные преступления", - сказал Сафаров.

Он отметил, что также среди военных преступлений, совершенных армянской стороной, применение запрещенного оружия, и в частности кассетных боеприпасов. Согласно Дублинской конвенции, принятой 30 мая 2008 года и вступившей в силу 1 августа 2010 года, производство, сборка, применение данного вида боеприпасов запрещены. Современное международное уголовное право квалифицирует применение кассетных боеприпасов как военное преступление. Согласно статье 8 Устава Международного уголовного суда, "применение оружия, боеприпасов и техники, а также методов ведения войны такого характера, которые вызывают чрезмерные повреждения или страдания или которые являются неизбирательными", влечет за собой индивидуальную международную уголовную ответственность. Кроме того, среди военных преступлений Армении незаконное заселение - согласно пункту 6 статьи 49 Женевской конвенции IV "О защите гражданского населения в военное время" - "оккупирующая сторона не может депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную ею территорию". В соответствии с пунктом "а" части 4 статьи 85 протокола к Женевским конвенциям (протокол I) это считается серьезным нарушением данного протокола, то есть эти деяния содержат состав военного преступления.