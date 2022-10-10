Армянская скорбь по иллюзиям: что придется признать и "реваншистам"?

Автор: Акпер Гасанов

"Вследствие 44-дневной войны у Армении отныне нет возможностей и ресурсов для обеспечения прав и свобод народа Карабаха, в том числе, безопасности".

Об этом заявил глава комиссии парламента Армении по внешним сношениям, депутат от провластной фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян в интервью изданию Factor TV. По его словам, "прискорбно изменились объективные реалии".

Да, он использовал словосочетание "народ Карабаха", которого нет в природе, а есть граждане Азербайджана армянской национальности, проживающие на временно оккупированных территориях нашей страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев раее четко заявил, что армяне, проживающие в Карабахе, "являются нашими гражданами, и мы не собираемся обсуждать их судьбу и будущую жизнь ни с одной страной, в том числе и с Арменией".

Так что, по большому счету, Эдуард Агаджанян всего лишь действовал рефлекторно. Привычка озвучивать заявления, далекие от реалий, так быстро и просто не улетучивается. Но в целом, он правильно уловил тенденцию. И не он, замечу, один. Ранее член фракции "Гражданский договор" Виген Хачатрян также сетовал на грустные для Армении новые реалии.

Он вспомнил, что Россия, этот стратегический союзник Армении, не раз заявляла о признании территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, говорила о том, что Карабах -это Азербайджан.

"То есть один из наших союзников дает понять, чтобы мы не надеялись на него при обсуждениях статуса Карабаха вне Азербайджана", - сетовал В.Хачатрян.

Другие партнеры Армении - ЕС и США, продолжил Хачатрян, утверждают, что вопрос статуса необходимо решить именно сейчас и призывают стороны прийти к согласию по этому вопросу, при этом также исключая возможность статуса вне состава Азербайджана."

То есть: и Запад, и Россия исключают статус Арцаха вне Азербайджана", - горестно констатировал и этот армянский депутат, представляющий правящую партию.

Сейчас, после пражской встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, такого рода речей, как со стороны представителей власти РА, так и со стороны представителей СМИ и общественности, будет немало.

Ведь, по итогам встречи, которая длилась более 5 часов и состояла из 2 частей, было принято итоговое заявление, согласно которому Азербайджан и Армения признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, в качестве основного документа в этом отношении взят Устав ООН. Иными словами, Армения еще раз подтверждает, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. И никакого упоминания про "народ Карабаха" не было.

Это и есть доказательство того, что у Еревана больше не осталось возможностей как-то препятствовать претворению в жизнь мирной повестки, которую продвигает Азербайджан, основываясь на всем известных и всеми принятых нормах международного права. Значит ли это, что в Армении вообще никто не занимается примитивными спекуляциями? Вовсе нет.

"У Карабаха нет будущего в составе Азербайджана",- заявила 10 октября председатель постоянной парламентской Комиссии по защите прав человека и общественным вопросам, оппозиционный депутат Тагуи Товмасян в Национальном Собрании во время традиционных брифингов. По ее мнению, представления о том, что "Карабах может оказаться в составе Азербайджана - фактическая готовность подвергнуть собственных соотечественников геноциду".

Депутат убеждена: ни один житель Карабаха не может жить в безопасности, оказавшись в составе Азербайджана.Забавное утверждение. Ведь, как мы уже подчеркнули выше, армянские жители Карабах являются гражданами Азербайджана. Стало быть речь Товмасян лишена логического смысла. Впрочем, как и практического. Нет ни у кого способов противодействия политике официального Баку.

Что до самой мадам Товмасян, то сейчас она беспартийная, но оппозиционная. Хотя, как оппозиционная? Просто ранее она представляла в НС РА интересы тандема Серж Саргсян-Артур Ванецян. А это, как известно, оппозиция к здравому смыслу. Это "реваншисты", один из которых и вовсе был грабителем Армении и участником многих военных преступлений против Азербайджана. Стало быть, бывший или действующий голос "реваншистов" ничего не решает. Им всем тоже придется признать, что "прискорбно изменились объективные реалии".