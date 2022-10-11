Армяне обстреляли Дашкесан

10 октября в 23:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанном направлении, были предприняты адекватные ответные меры.