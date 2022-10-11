https://news.day.az/politics/1502313.html Посол Великобритании поделился публикацией в связи со второй годовщиной теракта в Гяндже
Посол Великобритании поделился публикацией в связи со второй годовщиной теракта в Гяндже
Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поделился публикацией в связи со второй годовщиной атаки баллистических ракет на Гянджу, выпущенной с территории Армении.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Как я вчера сказал господину Президенту, хотел бы выразить соболезнования семьям всех погибших во время ужасных ракетных атак на город Гянджа два года назад. Я видел разрушения своими глазами в январе".
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