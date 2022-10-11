Нилай думает, что ее родители не умерли, а придут, когда она вырастет - бабушка девочки, потерявшей родителей в результате ракетной атаки армян

Ужасные события, произошедшие в ту ночь два года назад, до сих у меня перед глазами. Нилай не знает, что ее мама и папа мертвы, и каждый день говорит, что они придут, когда она вырастет.

Об этом сказала Trend Севиль Бабазаде - бабушка маленькой Нилай, которая потеряла в возрасте одного года и десяти месяцев обоих родителей и другую свою бабушку в результате ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении 11 октября 2020 года, передает Day.Az.

Севиль Бабазаде сказала, что в ту ночь в Гяндже внезапно задрожали небо и земля.

"Мы не знали, что ракета упала на дом моей дочери. Нам сказали, что взрыв произошел на территории комбината рядом с этим зданием. Мы с деверем сразу поехали туда. Когда добрались до этого места через 10 минут после происшествия, я увидела, что часть здания, в котором жила моя дочь, полностью разрушена. Ракета упала в районе балкона их квартиры. Мой деверь, увидевший все это, умер через пять месяцев. Я была там в последний раз той ночью, не могу туда ездить, нет душевных сил", - сказала она.

Напомним, что во второй Карабахской войне Гянджа, Барда, Евлах, Бейлаган, Тертер, Габала, Геранбой, Агджабеди, Хызы и другие города и районы Азербайджана были обстреляны Арменией баллистическими ракетами и другими средствами тяжелой артиллерии.

В результате этих актов военной агрессии 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, погибли, 454 - получили ранения, в том числе 35 детей. 181 ребенок потерял одного из родителей, 5 - обоих родителей, а одна семья была уничтожена полностью. В общей сложности нанесен ущерб 12 292 жилым и нежилым помещениям и 288 транспортным средствам. В связи с гибелью каждого мирного жителя, погибшего в результате армянского террора, возбуждены уголовные дела, предприняты обращения в международные суды и организации.