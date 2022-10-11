МИД поделился публикацией по случаю второй годовщины ракетного обстрела Арменией Гянджи

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю второй годовщины ракетного обстрела Арменией Гянджи.

Как передает Day.Az, публикация размещена на странице ведомства в Twitter.

"11 октября 2020 года, через несколько часов после прекращения огня, Армения обстреляла баллистическими ракетами жилые кварталы города Гянджа в Азербайджане, в результате чего погибли 10 мирных жителей, в том числе 5 женщин. 40 человек получили ранения. Это было 4-е нападение на Гянджу за время 44-дневной войны", - говорится в публикации.