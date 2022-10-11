https://news.day.az/politics/1502348.html МИД поделился публикацией по случаю второй годовщины ракетного обстрела Арменией Гянджи - ФОТО
МИД поделился публикацией по случаю второй годовщины ракетного обстрела Арменией Гянджи - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю второй годовщины ракетного обстрела Арменией Гянджи.
Как передает Day.Az, публикация размещена на странице ведомства в Twitter.
"11 октября 2020 года, через несколько часов после прекращения огня, Армения обстреляла баллистическими ракетами жилые кварталы города Гянджа в Азербайджане, в результате чего погибли 10 мирных жителей, в том числе 5 женщин. 40 человек получили ранения. Это было 4-е нападение на Гянджу за время 44-дневной войны", - говорится в публикации.
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