Руководство Армении приказало целенаправленно бомбить азербайджанские города

Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи армянскими войсками, совершенного два года назад, передает Day.Az.

"Во время 44-дневной войны в 2020 году военное руководство Армении приказало целенаправленно и без разбора бомбить баллистическими ракетами Гянджу, Барду, Тертер и другие города Азербайджана с целью добиться максимальных потерь среди мирного населения", - говорится в публикации Хикмета Гаджиева.