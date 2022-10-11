Какой материальный ущерб нанесла Армения Гяндже в результате ракетных обстрелов?

Согласно расследованию, в результате ракетных атак Армении по Гяндже около 3 875 жилых домов и квартир, 33 нежилых объекта, в том числе две полные средние школы - №4 и 29, детская поликлиника №4, два детских сада - №10 и 52, музыкальный колледж и т. д., общей площадью 863 700 кв.метров, были полностью разрушены или же серьезно повреждены, а также пришли в негодность или же серьезно повреждены 92 транспортных средства. Материальный ущерб, нанесенный в результате ракетных ударов Армении, исчисляется миллионами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров в ходе "круглого стола, посвященного второй годовщине террора, совершенного Арменией в Гяндже 11 октября 2020 года.

Он отметил, что в ходе следствия был проведен осмотр в Гяндже 113 разрушенных или аварийных домов, 522 домов, нуждающихся в ремонте или восстановлении, 73 транспортных средства, а также фермерского хозяйства. В общей сложности 669 человек, имуществу которых нанесен ущерб, были признаны потерпевшими.

Сафаров добавил, что распоряжением №2343 главы государства от 14 декабря 2020 года в связи с ущербом, причиненным в результате преступлений вооруженных сил Армении, гражданам на первоначальном этапе была выплачена компенсация в размере 4 959 000 манатов для обеспечения необходимых социальных потребностей и устранения ущерба, нанесенного их личному имуществу.