Утверждено соглашение в связи с занятостью членов семей дипломатов между Азербайджаном и Швейцарией

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Федеральным Советом Швейцарии об осуществлении оплачиваемой трудовой деятельности лицами, сопровождающими членов дипломатических представительств, консульств и постоянных представительств".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, категории лиц, предусмотренной этим документом, будет разрешено заниматься трудовой деятельностью в принимающем государстве, если в соответствии с настоящим соглашением они проживают в этом государстве и сохраняется национальное законодательство принимающего государства в отношении осуществления этой категорией лиц трудовой деятельности, за которую выплачивается определенная заработная плата.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и утвержден.