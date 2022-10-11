Азербайджан и Армения договорились

Армения и Азербайджан достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного соглашения, осталось их реализовать. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet, передает Day.Az.

"По принципиальным пунктам - их было пять - достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и так далее. Осталось только их реализовать", - сказал он.

Министр отметил, что Армении и Азербайджану необходимо достичь устойчивого мирного соглашения.