https://news.day.az/politics/1502439.html Азербайджан и Армения договорились
Азербайджан и Армения договорились
Армения и Азербайджан достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного соглашения, осталось их реализовать. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet, передает Day.Az.
"По принципиальным пунктам - их было пять - достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и так далее. Осталось только их реализовать", - сказал он.
Министр отметил, что Армении и Азербайджану необходимо достичь устойчивого мирного соглашения.
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