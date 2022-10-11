Милли Меджлис утвердил ряд международных документов
Парламент Азербайджана утвердил несколько международных документов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) были вынесены на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения, заключенного в форме обмена письмами между Азербайджанской Республикой и Организацией экономического сотрудничества и развития "О присоединении к Инклюзивной рамке в качестве ассоциированного члена в проекте "Размывание налогооблагаемой базы и выведение прибыли из-под налогообложения (BEPS)", законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Европейской социальной хартии", "О присоединении к Конвенции "О правах инвалидов", "О присоединении к Факультативному протоколу Конвенции "О правах инвалидов", "О присоединении к "Марокканскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям", законопроект об утверждении "Учредительного соглашения Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC)", законопроект об утверждении "Положения Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC)".
После обсуждения документы были вынесены на голосование и приняты.
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