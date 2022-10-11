Армения вновь пытается создать конфликт

Уполномоченный (омбудсмен) по правам человека Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с невыполнением Арменией взятых на себя обязательств, совершая провокационные действия против Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, в обращении говорится, что Армения в разрез общепринятых принципов и норм международного права, требований международного гуманитарного права совершает провокации против Азербайджана и не выполняет взятые на себя обязательства: "В последнее время, практически каждый день, ВС Армении обстреливают азербайджанские позиции с различных регионов государственной границы, пытаясь обострить ситуацию и создать новый конфликт. Также противоположная сторона посредством провокационно-диверсионных групп устанавливает мины на территории Дашкесана и освобожденного Кяльбаджарского района. Эти провокационные действия Армении, наносящие удар по мирным переговорам, идущим между двумя странами, неоднократно решительно осуждались с нашей стороны, были сделаны обращения в международные структуры. Но к Армении все еще не предпринято никаких мер, определяющих ответственность на международном уровне, ее нападения на территорию Азербайджана и его гражданское население растут, все это наносит удар по восстановлению мира в регионе, а также препятствует обеспечению прав и свобод человека".