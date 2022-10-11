Посольство Турции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи армянскими войсками, совершенного два года назад.

Как передает Day.Az, об этом дипмиссия поделилась на своей странице в Twitter.

"Мы не забыли ракетный обстрел Гянджи, нарушивший гуманитарный режим прекращения огня и приведший к гибели 10 мирных жителей. Да упокоит Аллах души наших азербайджанских братьев и сестер, погибших во время теракта", - говорится в публикации.