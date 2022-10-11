https://news.day.az/politics/1502562.html Баку и Бишкек стали побратимами
Баку и Бишкек стали побратимами
Города Баку и Бишкек стали побратимами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, "Меморандум о взаимопонимании по установлению братских связей между городом Баку Азербайджанской Республики и городом Бишкек Кыргызской Республики" подписали глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и мэр города Бишкек Эмильбек Абдыкадыров.
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