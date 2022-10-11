Визит Президента Ильхама Алиева в Бишкек является логическим продолжением стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на расширенном заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном.