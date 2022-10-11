Отсутствие правовой оценки Гянджинского террора и проармянские интересы международных организаций

Источник: Агенстство международной информации Trend

Автор: Эльчин Сахаватоглы

Прошло два года с систематических террористических атак военно-политического руководства Армении на население Гянджи.

В октябре 2020 года город Гянджа пять раз подвергся бомбардировке ВС Армении:

- первая ракетная атака произошла 4 октября, погиб один мирный житель. Более 30 человек получили ранения;

- второй ракетный обстрел произошел 5 октября. В результате обстрела пострадали три мирных жителя;

- третий ракетный обстрел произошел 8 октября, жертв и пострадавших не было;

- четвертая ракетная атака была совершена 11 октября, в результате чего 10 мирных жителей погибли и более 40 получили ранения;

- пятый ракетный удар был нанесен 17 октября. Погибли 16 мирных жителей, 55 - получили ранения.

В ходе атак на гражданское население серьезно пострадали инфраструктура города, жилые дома, автомобили.

Армения, потерпевшая поражение на поле боя, нанесла удары баллистическими ракетами и другими средствами тяжелой артиллерии по городу Гянджа, а также по Барде, Евлаху, Бейлагану, Тертеру, Габале, Геранбою, Агджабеди и Хызы.

В результате этих нападений погибли 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин. 454 человека, в том числе 35 детей - получили ранения различной степени тяжести, 181 ребенок потерял одного из родителей, 5 - обоих родителей.

В общей сложности был нанесен ущерб 12 292 жилым и нежилым помещениям и 288 транспортным средствам.

В ходе Отечественной войны Азербайджана Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk сказал о террористическом нападении Армении на город Гянджа следующее: "Эта грязная политика Армении понятна, потому что они прибегают к таким гнусным действиям всякий раз, когда терпят поражение на поле боя. Проявление жестокости к гражданским лицам, безоружному населению - обычное дело для них. Азербайджанский народ увидел это на примере Ходжалинского геноцида".

Как сказал глава государства, это - очередной террористический акт Армении, но он не сможет сломить волю азербайджанского народа: "Мы будем сражаться с врагом с еще большей решимостью, волей, будем освобождать наши земли с еще большим рвением, волей и поднимем флаг Азербайджана на всех оккупированных землях".

Армянский террор, продолжающийся и в XXI веке, и молчание международных организаций

Несмотря на то, что соответствующие структуры Азербайджана обращаются в международные организации с фактами совершенных Арменией терактов в Гяндже и других городах, эти организации предпочитают хранить молчание, не оказывают давления на агрессора и не применяют санкции. Знают, что созданная для Армении атмосфера безнаказанности подвигает ее к совершению новых преступлений против Азербайджана, но по-прежнему молчат. Если международные институты молчат о зафиксированном видеокамерой теракте, факт совершения которого не нуждается в расследовании, то о какой справедливости можно говорить? Их работа - просто призывать стороны к миру? Как может наступить мир, если на агрессора не оказывается давления, его не наказывают за совершенные им преступления? Можно с уверенностью сказать, что если сегодня в Азербайджане будет проведен опрос касательно деятельности международных организаций в этом контексте, то большая часть граждан назовет их деятельность нулевой, а заявления - шаблонными. Причина в том, что эти структуры в большинстве случаев проводят политику двойных стандартов. Некоторые ведущие государства, входящие в эти организации, чуть ли не смертную казнь готовы применить к тем, кто отрицает так называемый "геноцид армян". Но правда в том, что т. н. "геноцид армян" - это лишь претензия, а ракетные удары Армении по Гяндже, массовое захоронение, обнаруженное несколько дней назад в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района - это зафиксированные на видеокамеру факты. Существуют тысячи фактов жестокого убийства армянами азербайджанского гражданского населения. Армянами совершен геноцид азербайджанцев в Ходжалы, Башлыбеле, Гарадаглы, и все это доказано фактами, есть фото- и видеодоказательства.

Почему некоторые международные организации, делающие одно заявление за другим в связи с событиями в Украине, создающие различные комиссии, молчат, когда предметом обсуждения является жизнь азербайджанского гражданина? Если организации, пытающиеся оказать давление на Азербайджан из-за сделанных армянами фейковых видеокадров, не предвзяты, пусть создадут международную комиссию по поводу Гянджинского террора и обнаруженного в селе Эдилли массового захоронения. Члены этой комиссии могут приехать в регион и ознакомиться с фактами, увидеть разрушенные здания в Гяндже, пообщаться с членами семей убитых граждан, а также увидеть останки убитых армянами под пытками граждан Азербайджана в селе Эдилли. Если эта комиссия займется изучением фактов, то преступники, совершившие массовые убийства азербайджанцев, в кратчайшие сроки могут предстать перед международным трибуналом.

У соответствующих органов Азербайджана имеются все официальные документы, видео- и фотосвидетельства преступлений армянской стороны. Международным организациям следует дать правовую оценку этим преступлениям и наказать военных преступников.