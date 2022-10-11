https://news.day.az/politics/1502595.html Посольство Турции поделилось публикацией в связи с ракетными ударами Армении по Гяндже
Посольство Турции поделилось публикацией в связи с ракетными ударами Армении по Гяндже
Посольство Турции в Азербайджане поделилось публикацией в связи с террором, совершенным армянскими ВС в Гяндже, сообщает во вторник Day.Az.
"Мы не забыли ракетную атаку на Гянджу, совершенную ровно два года назад Арменией, которая нарушила режим гуманитарного прекращения огня. В тот день число погибших мирных жителей достигло 10. Да упокоит Аллах душу каждого из погибших во время атаки", - говорится в публикации на официальной странице посольства Турции в Азербайджане в Twitter.
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