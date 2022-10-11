От Европы до Азии: география успеха Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику является крайне важным с точки зрения расширения сотрудничества между нашими странами. И дело далеко не только в том, что у азербайджанцев и кыргызов общие корни, культура, древние исторические связи и традиции. И не в том, что наши народы связывают близкие по звучанию язык и общая религия.

Как известно, Кыргызстан является членом ООН, СНГ, Евразийского экономического союза, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ. И Азербайджану важно выстраивание теплых и дружественных отношений с государством, которое может и готово выступать с самых высоких трибун в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Да, в том числе и в ходе обсуждений в ОДКБ и ЕАЭС, членами которых является Армения, но не является Азербайджан. Прекрасно помню, с каким недовольством в Ереване всегда констатировали, что официальный Баку имеет в данных организациях куда больший авторитет, чем РА. Достижение такого результата- плод долгих лет работы с каждым государством в отдельности.

Совершенно очевидно, что Азербайджан проводит очень грамотную внешнюю политику. Совсем недавно мы были свидетелями большого числа комплиментов в адрес нашего государства, что были сказаны на церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в столице Болгарии. Много и правильно говорилось о том, что Азербайджан способствует реализации проекта, который уже играет и будет еще долго играть судьбоносное значение для очень большого числа стран Европы.

Кроме того, Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил на прошлой неделе Прагу, где принял участие в саммите "Европейский политический союз". В столице Чехии глава нашего государства находился в центре всеобщего внимания, что также доказало успешность внешнеполитической линии официального Баку. Что, в свою очередь, сказалось и на итогах четырехсторонних переговоров в Праге.

Они, если вкратце, стали очередным политико-экономическим и дипломатическим триумфом Азербайджана. Все попытки Армении и ее покровителей добиться принятия решений, не отвечающих интересам нашей страны, закончились провалом. Но, успешное государство потому и является таковым, что никогда не останавливается на достигнутом, постоянно расширяя горизонты своего влияния.

И нынешний визит Президента Азербайджана служит именно этим целям. И тут хочу напомнить, что в апреле нынешнего года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между нашими странами. Она вывела отношения Азербайджана и Кыргызстана на качественно более высокий уровень. Неспроста же тогда главы государств подписали также Меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана.

Всего, в ходе апрельской встречи Президентов Ильхама Алиева и Садыра Жапарова было подписано 10 азербайджано-кыргызских документов. Сегодня же, в рамках государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бишкек, был также подписан целый ряд важных межгосударственных соглашений. В том числе и Меморандум об установлении побратимских связей между Бишкеком и Баку.

Все это создает хорошую основу для еще большего развития отношений между нашими государствами. В том числе и в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Кстати, в Кыргызстане считают, что одним из основных направлений сотрудничества для стран-членов ОТГ является транспортный сектор. Официальный Бишкек многократно подчеркивал необходимость использования всего потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора, так называемого "Срединного коридора", который имеет статус самого безопасного и кратчайшего торгового пути между Европой и Азией.

Безусловно, что после подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном, а также после нынешнего визита главы нашего государства в Бишкек, добиться реализации всех взаимовыгодных проектов будет проще. Рассуждая же шире, мы становимся свидетелями углубления отношений как между странами-членами ОТГ, а тут невозможно переоценить роль Азербайджана, так и роста влияния нашей страны не только в Европе, но и в Азии. А это и есть свидетельство очень успешной внешнеполитической линии официального Баку.