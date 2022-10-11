Межгосударственные отношения Кыргызстана и Азербайджана вступили в новый этап стратегического партнерства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на церемонии открытия парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке.