Завершился официальный визит премьер-министра Молдовы в Азербайджан

12 октября завершился официальный визит премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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