https://news.day.az/politics/1502660.html Завершился официальный визит премьер-министра Молдовы в Азербайджан - ФОТО
Завершился официальный визит премьер-министра Молдовы в Азербайджан - ФОТО
12 октября завершился официальный визит премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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