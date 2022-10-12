Установлены лица, совершившие Гянджинский террор

Гянджинский террор - это бессилие армян, потерпевших поражение в 44-дневной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в Гяндже Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Возбуждены три уголовных дела и выявлены исполнители этого преступления, сказал он.