https://news.day.az/politics/1502665.html Установлены лица, совершившие Гянджинский террор - Кямран Алиев
Установлены лица, совершившие Гянджинский террор - Кямран Алиев
Гянджинский террор - это бессилие армян, потерпевших поражение в 44-дневной войне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в Гяндже Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
Возбуждены три уголовных дела и выявлены исполнители этого преступления, сказал он.
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