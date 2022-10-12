https://news.day.az/politics/1502668.html В Лачине обнаружены боеприпасы - ФОТО
В Лачине обнаружены боеприпасы - ФОТО
В Лачинском районе обнаружены боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского РОП, на территории села Зерти были найдены и переданы по назначению один танковый снаряд, две ручные гранаты и 379 патронов.
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