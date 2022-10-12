В Лачине обнаружены боеприпасы

В Лачинском районе обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Day.Az  в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского РОП, на территории села Зерти были найдены и переданы по назначению один танковый снаряд, две ручные гранаты и 379 патронов.