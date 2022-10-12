https://news.day.az/politics/1502678.html Установлены личности наемников, участвовавших в Карабахской войне в рядах армянской армии - Кямран Алиев
Установлены личности наемников, участвовавших в Карабахской войне в рядах армянской армии - Кямран Алиев
Армения использовала наемников в первой и второй Карабахских войнах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе посещения территории, разрушенной в результате ракетного удара Армении по Гяндже 11 октября 2020 года.
По его словам, армяне постоянно привлекали к боям наемников.
"У нас есть конкретные факты участия наемников с их стороны и во второй Карабахской войне. Личность этих наемников также известна. Мы направили ходатайства в страны, гражданами которых они являются, и продолжаем работу в этой области", - сказал Кямран Алиев.
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