Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь

Распространенная армянской стороной информация о якобы обстрелах подразделениями азербайджанской армии подразделений армянских ВС не соответствует действительности.

Об этом сообщили Day.Az в среду в министерстве обороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем распространяемую информацию", - говорится в сообщении ведомства.