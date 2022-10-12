https://news.day.az/politics/1502682.html Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь
Распространенная армянской стороной информация о якобы обстрелах подразделениями азербайджанской армии подразделений армянских ВС не соответствует действительности.
Об этом сообщили Day.Az в среду в министерстве обороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем распространяемую информацию", - говорится в сообщении ведомства.
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