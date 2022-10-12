Азербайджан - ключевой игрок для стран Центральной Азии в плане выхода в Европу

В апреле 1997 года Азербайджан и Кыргызстан подписали в Баку Договор о дружбе и сотрудничестве. Двадцать пять лет спустя, в апреле 2022 года в столице Азербайджана президенты двух стран поставили подписи под Декларацией о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой. За четверть века многое изменилось, и отношения двух стран реально поднялись до уровня стратегических.

Об этом сказал в беседе с Day.Az кыргызский политолог Марс Сариев.

Комментируя факт личной встречи Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в аэропорту Бишкека прибывшего в страну с государственным визитом Президента Азербайджана Ильхама Алиева, политолог напомнил, что в 1997 году Общенациональный лидер Гейдар Алиев тоже приветствовал тогдашнего главу Кыргызстана Аскара Акаева в бакинском аэропорту.

"Нынешний визит Ильхама Алиева - первый официальный визит главы Азербайджана в Кыргызстан. Он уже бывал здесь ранее, но для участия в каких-то международных мероприятиях. Теперь же состоялся официальный визит, причем, прошел он всего через полгода после аналогичного визита в Баку кыргызского лидера Садыра Жапарова. Что о многом говорит. Тот факт, что Президента Азербайджана у трапа самолета встретил лично Президент Кыргызстана, является знаком особого уважения, а также говорит о том, что братские народы двух стран будут еще теснее сотрудничать, найдут новые проекты для взаимодействия, новые точки соприкосновения", - сказал кыргызский политолог.

Прошедшие в Бишкеке в рамках визита Президента Азербайджана встречи и мероприятия, в частности первое заседание Межгосударственного совета, на котором были рассмотрены конкретные проекты, говорят о том, что реализация Декларации о стратегическом партнерстве уже идет. Подчеркнул наш собеседник.

В скором времени, отметил он, стоит ожидать усиления экономического, политического, гуманитарного сотрудничества. Особый интерес - к развитию экономического взаимодействия. В этой связи очень перспективным, по мнению Сариева, выглядит подписанное в Самарканде в сентябре соглашение о строительстве железной дороги Кыргызстан-Узбекистан с последующим выходом на Азербайджан и далее в Европу.

"Эта железная дорога, думаю, будет играть очень большую роль. В Бишкеке были подписаны документы о взаимодействии в транспортной сфере, и это создаст новые условия для развития экономического сотрудничества. И не только экономического. Накануне состоялось открытие двух школ, носящих имена великих азербайджанцев, Парка кыргызско-азербайджанской дружбы. Можно не сомневаться, что гуманитарные связи будут развиваться так же активно, как и экономические. Например, в будущем году в Азербайджане пройдут Дни кыргызской культуры, а в 2024 году - Дни азербайджанской культуры в Кыргызстане", - сказал Сариев.

Кыргызский политолог отметил, что геополитическая ситуация в регионе меняется, и сейчас стоит ожидать очень быстрого развития тюркского единства, тюркского сотрудничества. Направление Турция-Азербайджан открывает Центральную Азию, и это дает очень хорошие перспективы странам ЦА для выхода в Европу. Для Турции и Азербайджана же это открывает громадный центральноазиатский рынок. Братское сотрудничество между тюркскими странами усиливается, о чем говорит, в частности, проект вышеуказанной железной дороги и других коммуникаций.

"Думаю, эти тенденции будут усиливаться. А это скажется на всех сферах. Турция и Азербайджан начинают очень активно присутствовать в Центральной Азии. Этому способствует и урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, что создало условия для открытия коммуникаций. Надеюсь, это также будет способствовать угасанию конфликтов и в ЦА, в частности между Кыргызстаном и Таджикистаном. То есть сотрудничество Азербайджана и стран Центральной Азии может стабилизировать регион, в том числе и соседний Афганистан", - резюмировал Марс Сариев.

Лейла Таривердиева