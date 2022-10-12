Визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан в центре внимания СМИ этой страны

Ведущие СМИ Кыргызстана широко осветили государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информационные агентства АКИpress, "Кабар", телерадиовещательная корпорация КТРК, газета "Вечерний Бишкек" и другие СМИ подготовили материалы о состоявшихся встречах, подписанных документах, первом заседании Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном и других мероприятиях в ходе визита.

В преддверии визита агентство "Кабар" опубликовало интервью с послом Кыргызстана в Азербайджане Кайратом Осмоналиевым, который подчеркнул, что отношения между двумя государствами выходят на более высокий и качественный уровень, а переговоры между главами государств открывают для наших стран новые горизонты сотрудничества.

Напомнив об официальном визите в Баку Президента Кыргызстана Садыра Жапарова 19-20 апреля текущего года, дипломат особо отметил, что это событие вывело взаимоотношения двух стран на такой более высокий уровень взаимодействия, как стратегическое партнерство, главами государств была подписана соответствующая Декларация. Кроме того, по предложению кыргызской стороны был подписан Меморандум о создании Межгосударственного совета глав государств - уникального механизма, позволяющего продвинуть взаимодействие государственных органов под постоянным контролем президентов обеих стран.

"Выстраивание теплых дружественных отношений с лидером Азербайджана, который уже давно и успешно действует в региональной и мировой политике, безусловно, весьма значимо и необходимо для нашего государства, поэтому первому государственному визиту президента братского государства придается такое важное значение", - сказал К.Осмоналиев.

В материалах кыргызских СМИ информационного характера сообщается, что после официальной церемонии встречи, которая прошла во вторник, 11 октября, в Государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке, Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Он возложил венки к памятнику погибшим в результате трагических событий 1916 года, к памятнику жертв сталинских репрессий, а также почтил память великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова и возложил цветы к его могиле.

Затем лидеры Кыргызстана и Азербайджана провели двусторонние переговоры, приняли участие в Первом заседании Межгосударственного совета. Был подписан ряд документов, направленных на наращивание кыргызско-азербайджанского совместного взаимодействия, в частности Соглашение между Кабинетом Министров КР и правительством Азербайджана о создании Кыргызско-азербайджанского фонда развития.

Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, модернизации и развитию экономики, эффективному использованию возможностей. Создание фонда послужит импульсом для активизации и расширения сотрудничества в инвестиционной сфере, отмечают кыргызские СМИ. Уставной капитал совместного двустороннего инвестиционного фонда между Кыргызстаном и Азербайджаном составит 25 млн долларов США, штаб-квартира будет находиться в городе Бишкек.

Вечером того же дня в Бишкеке состоялось открытие Парка кыргызско-азербайджанской дружбы. В церемонии открытия приняли участие главы Кыргызстана и Азербайджана Садыр Жапаров и Ильхам Алиев.

Выступая перед собравшимися, Президент Садыр Жапаров отметил, что открытие парка является зримым и ярким доказательством укрепления дружественных отношений между двумя странами и исторических связей двух братских народов не только в политическом, экономическом, но и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

В свою очередь Президент Ильхам Алиев отметил, что открытие этого парка имеет символическое значение. Он выразил благодарность от имени азербайджанского народа за такое отношение к Азербайджану.

СМИ Кыргызстана также информируют о торжественной церемонии присвоения Бишкекской школе-гимназии номер 20 имени Гейдара Алиева и открытии в столице Кыргызстана школы имени Низами Гянджеви, которые прошли с участием лидеров двух стран в среду.

Напомнив слова Гейдара Алиева: "Будущий прогресс нашего общества во многом будет зависеть от того, чему и как мы учим молодежь сегодня", Садыр Жапаров выразил признательность Президенту Азербайджана за сохранение преемственности, за личную приверженность высоким узам дружбы, солидарности и поддержки.