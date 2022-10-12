Армении представлены более расширенные элементы мирного соглашения

Армении представлены более расширенные элементы на основе 5 базовых принципов. Армянская сторона попросила времени, чтобы ознакомиться с ними.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что пока от Армении нет реакции по данному вопросу.

"У нас нет полной информации о том, последует ли какая-либо реакция Армении в связи с этим вопросом во время следующей встречи или им потребуется дополнительное время. Однако в целом есть несколько направлений, по каждому из которых для нас важно продвижение вперед. Каждый раз в ходе встреч в первую очередь обсуждаются темы мирного договора, открытия коммуникаций, делимитации. Азербайджан представляет уже известные принципы и продвигает работу в этом направлении", - сказал Байрамов.