Американская история армянского терроризма: мы все помним!

Автор: Акпер Гасанов

В ночь с 10 на 11 октября в Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана в США. К счастью, убитых и раненых не было. На сей раз не было. Но нет никакой гарантии, что в следующий раз также обойдется без жертв преступления, совершенного в отношении азербайджанских дипломатов. Потому, что происходящему есть одно название- армянский терроризм.

В США прекрасно знают, что означает данный термин. Напомню, что термин "армянский терроризм" был впервые официально употреблён в США в ежемесячном бюллетене Государственного Департамента США за август 1982 года. То есть, сорок лет тому назад. Достаточное время, чтобы досконально изучить методы действия армянских террористов и методы противодействия им.

Я же напомню о том, что армянский терроризм имеет давнюю историю. Достаточно упомянуть про операцию "Немезис", направленную против армянских и азербайджанских государственных лиц. Кстати, для руководства операцией был организован Ответственный орган. И его руководителем был Армен Гаро. Который, тут просто не получается избежать аналогий, был посланником посланником Республики Армении в США.

Как жестоко действуют армянские террористы против азербайджанских политиков, мы можем напомнить всем руководителям США. Так, 19 июня 1920 года в Тбилиси был убит бывший премьер-министр Азербайджана Фатали Хан Хойский. Одновременно был ранен бывший министр юстиции Азербайджана Халил бек Хасмамедов.Позже, 19 июля 1921 года в Стамбуле был убит бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд хан Джеваншир.

Также хочу напомнить, что 6 октября 1921 года английский суд признал преступником армянского террориста Мисака Торлакяна, виновного в убийстве Джеваншира. Но суд освободил его в связи с "психическим расстройством". В ноябре того же года он отправился в Грецию, затем в Белград и Бухарест. Далее он преспокойно жил в Штутгарте, Германия, а с 1952 года в Калифорнии.

Вот- очевидный пример того, как совершалось пособничество, потакание армянскому терроризму. И вовсе не случайно, что именно в Калифорнии, в маленьком городе в окрестностях Фресно, родился в 1957 году другой известный армянский террорист Монте Мелконян. Он учился "искусству убивать" в ходе операций в Риме, Афинах и других местах, помогал в планировании и подготовке боевиков для осуществления операции "Ван" в сентябре 1981 года, во время которой четверо армян захватили турецкое посольство в Париже.

Кроме того, совершивший десятки терактов, приведших к гибели турецких дипломатов в разных странах мира, Мелконян в течение многих лет воевал в различных "горячих точках", в частности против Израиля в Ливане, в долине Бекаа. Участвовал он и в первой карабахской войне. Его руки были по локоть в крови мирного азербайджанского населения. В итоге, Мелконян был убит в ходе первой карабахской. И этого международного террориста хоронили в Армении как национального героя. Но никакой реакции на это со стороны США,Франции или других стран мира, не было.

А год назад произошло еще одно знаковое событие. Речь идет об освобождении из-под стражи армянского террориста, члена Армянской АСАЛА Хампига Сасуняна, убившего турецкого консула Кемаля Арыкана в 1982 году в Лос-Анджелесе. Он был приговорен к пожизненному заключению в 1984 году за убийство турецкого консула. Еще раз- к пожизненному заключению! Но в декабре 2019 года Совет по освобождению заключенных штата принял решение освободить Сасуняна, правда тогда губернатор Гэвин Ньюсом отклонил это решение.

Тем не менее, Сасунян был условно-досрочно освобожден в феврале 2021 года решением Верховного суда Лос-Анджелеса.Как тогда радостно сообщило американское представительство АРФ "Дашнакцутюн", армянский террорист прибыл в РА. "Я рад написать вам из Армении. Спустя примерно 40 лет я имею честь побывать на своей родной земле, пить родную воду, дышать воздухом и чувствовать семейное тепло", - написал Амбик Сасунян.Никакого раскаяния, как видим, он не чувствовал.

Да и как ему было чувствовать раскаяние, если в конечном итоге он оказался на свободе?! И такое развитие событий, освобождение армянского террориста, безусловно вдохновило его последователей.Которые даже не скрывают особо, что горят желанием отомстить за поражение Армении в 44-дневной войне. Прибегая для этого к своему традиционному методу- терактам в отношении азербайджанских дипломатов.

В этой связи уместно также напомнить про недавно состоявшийся визит в США одного из лидеров карабахских сепаратистов Давида Бабаяна. Да, Бабаян посетил США по армянскому паспорту. Но в Соединенных Штатах прекрасно знают, что впустили на свою территорию карабахского сепаратиста. И не просто впустили, а закрыли глаза на его встречи, поощряющие сепаратизм. В частности, Бабаян посетил город Монтебелло штата Калифорния США. Там он встретился с мэром Монтебелло Кимберли Энн Кобос-Коуторн, на которой присутствовали также представители городской власти.

Они прекрасно знали, кто перед ними, но от встречи не отказались. Кроме того, Бабаян встретился с мэром Глендейла Арташесом Касахяном и представителями городской власти. По итогам которой была подписана Декларация о дружбе между городами Агдере и Глендейл. По сути, имеет место проявление неуважения к территориальной целостности Азербайджана. И никакие отговорки со стороны Вашингтона тут неуместны.

Неуместны будут и оправдания временного поверенного в делах США в нашей стране, которого вызвали в МИД Азербайджана. Ведь, Соединенные Штаты уже допустили визит карабахского сепаратиста, они уже проморгали обстрелял служебного автомобиля посольства Азербайджана. Страна, которая декларирует борьбу с мировым терроризмом, в упор "не видит" плодов действия армянских террористов и сепаратистов. И это увидели не только в Баку, но и во всем мире. Сделав соответствующие выводы.