Армяне обстреляли инженерную технику Азербайджана

12 октября в 12:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра инженерную технику, задействованную в строительных работах с целью восстановления инфраструктуры в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии на указанном направлении приняли ответные меры.