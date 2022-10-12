https://news.day.az/politics/1502837.html Армяне обстреляли инженерную технику Азербайджана - Минобороны
Армяне обстреляли инженерную технику Азербайджана - Минобороны
12 октября в 12:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра инженерную технику, задействованную в строительных работах с целью восстановления инфраструктуры в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии на указанном направлении приняли ответные меры.
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