За инцидентом в Вашингтоне торчат уши армянского лобби

Автор: Лейла Таривердиева

Не думали, что придется возвращаться к этой теме месяц спустя. Но на днях произошел очередной инцидент, демонстрирующий, что азербайджанским дипломатам в западных странах объявлена настоящая террористическая война.

В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне. Как можно видеть на распространенных фото и видео, разбито заднее стекло автомобиля, находившегося, если судить по фотографиям, за оградой дипмиссии.

Заметим, что посольство Азербайджана в США не окружено трехметровой каменной стеной, утыканной датчиками и проводами. Азербайджан - страна, не подверженная страхам и фобиям. Однако уже во второй раз наша дипмиссия в Вашингтоне подвергается атаке. В первый раз 15 сентября Армянский национальный комитет Америки и Армянская молодежная федерацияпровели так называемую "акцию протеста", но были встречены звуками гимна Азербайджана и патриотических маршей. Недовольные таким поворотом националисты начали развешивать на ограде плакаты и пытались фотографироваться на их фоне. Но сотрудники посольства уничтожили "реквизит".

А через месяц в сторону азербайджанской дипмиссии уже стреляют.

В связи с произошедшим дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, были представлены записи с видеокамер. 12 октября временный поверенный в делах США был вызван в МИД АР, где ему были выражены серьезная обеспокоенность и недовольство в связи с произошедшим. Было доведено до внимания требование об обеспечении безопасности азербайджанского дипломатического представительства. В МИДе озабочены тем, что подобные акты приобрели систематический характер. И не только в США, но и в других странах с высокой плотностью армянской диаспоры - Франции, Ливане и др. Что характерно - никто не был привлечен к ответственности в рамках уголовных дел, возбужденных в связи с нападениями на дипломатические представительства Азербайджана и членов азербайджанских общин, совершенными в последние дни, а также в 2020 году в европейских столицах и в Лос-Анджелесе. В принципе, это было ожидаемо, так как все эти страны, как уже отметили, отличаются наличием крупных и влиятельных армянских общин и активного армянского лобби.

Да, все это понятно. Но есть одно большое НО. Наличие влиятельной агрессивной диаспоры и мощного лобби не снимает с указанных стран ответственности за безопасность иностранных дипломатов и не может служить оправданием бездействию.

Мы не утверждаем, а пока только предполагаем, что обстреляли автомобиль именно армяне. Всем известны методы армянства, которое, оказываясь в безвыходной ситуации, как правило, прибегает к террору. Сегодня армяне находятся именно в такой ситуации, и потому ожидаемо, что у них пробудился дремучий инстинкт кровавой мести из-за угла. Так были в разное время убиты 24 турецких дипломата. Этими же методами были совершены армянами многочисленные террористические атаки на Азербайджан и азербайджанцев. Поэтому никто не может обвинять нас в предвзятости.

Мы понимаем, что для армян законы не писаны, но надеемся, что они писаны для стран, на территории которых они совершают свои преступления. Для тех же Соединенных Штатов. Пункт 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях, принятой 18 апреля 1961 года, говорится, что "на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства". Другая конвенция - О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принята Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1973 года. Статья 2 данного документа гласит, что преднамеренное насильственное нападение на официальное или жилое помещение, транспортные средства лица, пользующегося международной защитой, угрозы или попытки такого нападения должны рассматриваться как преступление.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов:

"Вне всякого сомнения, существует такое понятие, как презумпция невиновности, и пока не будет расследования, сложно сказать, со стороны кого была организована данная атака. Но, в любом случае, можно с весьма высокой долей вероятности предположить, что сделано это представителями армянской диаспоры или гражданами Республики Армения, которые весьма щепетильно и негативно реагируют на развитие событий вокруг вопроса мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Не секрет, что армянство против того, чтобы такое соглашение было подписано.

С другой стороны, армянская диаспора по всему миру имеет давние традиции террора. Всем известно, что несколько десятков турецких дипломатов погибли от рук АСАЛА, дашнаков и других террористических группировок, чего армяне и сами никогда не скрывали. Поэтому странам, которые принимают наши диппредставительства, необходимо усилить охрану как посольств, так и их сотрудников. Согласно всем международным конвенциям, принимающая сторона несет ответственность за то, чтобы дипломатические представительства других государств на ее территории имели возможность беспрепятственно и в условиях безопасности осуществлять свою деятельность. Неслучайно как здания, так и представители дипломатического корпуса имеют иммунитет. Иммунитет означает не только то, что они ограждены от всех юридических обязательств на территории принимающей страны. Это означает также то, что иммунитет дает дипломату возможности свободно исполнять свои обязанности. Исполнение этих обязанностей зависит и от безопасности среды, в которой дипмиссия работает. Без безопасности не может быть нормальной деятельности".