Мы хотим достичь результатов, эффективно используя формат Турция-Азербайджан-Казахстан

Мы хотим достичь результатов, эффективно используя созданный недавно трехсторонний формат Турция-Азербайджан-Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции в Астане с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы продолжим работать над укреплением наших связей в области транспорта и энергетики, в частности в развитии Срединного коридора", - сказал Эрдоган.