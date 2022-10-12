https://news.day.az/politics/1502900.html Мы хотим достичь результатов, эффективно используя формат Турция-Азербайджан-Казахстан – Эрдоган
Мы хотим достичь результатов, эффективно используя формат Турция-Азербайджан-Казахстан – Эрдоган
Мы хотим достичь результатов, эффективно используя созданный недавно трехсторонний формат Турция-Азербайджан-Казахстан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции в Астане с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Мы продолжим работать над укреплением наших связей в области транспорта и энергетики, в частности в развитии Срединного коридора", - сказал Эрдоган.
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