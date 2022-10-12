https://news.day.az/politics/1502912.html Есть "намётки" по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы - Лавров
Есть "намётки" по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы - Лавров
Для нормализации многое уже сделано, в том числе по вопросам разблокирования транспортных связей, есть "намётки" по вопросам делимитации границ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Он отметил, что полная нормализация отношений между близкими соседями и друзьями РФ полностью отвечает интересам страны.
"Мы готовы вносить свой вклад в этот процесс", - добавил российский министр.
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