https://news.day.az/politics/1502917.html Москва намерена предложить очередной саммит лидеров Азербайджана России и Армении
Москва намерена предложить очередной саммит лидеров Азербайджана России и Армении
Москва намерена предложить провести очередной саммит в трехстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в среду журналистам помощник российского лидера РФ Юрий Ушаков.
"Надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся согласовать сроки для проведения этого саммита", - указал он.
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