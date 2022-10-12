Москва намерена предложить очередной саммит лидеров Азербайджана России и Армении

Москва намерена предложить провести очередной саммит в трехстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в среду журналистам помощник российского лидера РФ Юрий Ушаков.

"Надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся согласовать сроки для проведения этого саммита", - указал он.