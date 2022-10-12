Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, состоявшемся сегодня в Астане.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МИД, стартовавшее сначала в ограниченном формате заседание, затем продолжилось в широком формате.

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