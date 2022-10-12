https://news.day.az/politics/1502930.html Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, состоявшемся сегодня в Астане.
Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МИД, стартовавшее сначала в ограниченном формате заседание, затем продолжилось в широком формате.
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