Вор, грабитель и "интеллигентный" подлец в Ханкенди: Варданян идет ва-банк

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

специально для Day.Az

""Поймите, я не ангел... В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я - конформист. Но у меня есть свои внутренние ограничители: я не работал с криминалом, не состою в тех или иных политических партиях. И я пытаюсь сохранить себя и свои принципы".

На первый взгляд, откровение, даже исповедь честного, целеустремленного, уверенного в себе, соблюдающие неписаные законы морали человека.

Это говорил Рубен Карленович Варданян, 54-летний армянский миллиардер и по его собственным словам, "социальный предприниматель, импакт-инвестор и венчурный филантроп".

Точнее, был он таковым - ныне же Варданян нацелился на пост руководителя Армении: премьера с широчайшими и почти неограниченными полномочиями, или же на должность президента - номинальной главы, но с полномочиями английского короля.

Рубен Варданян - это уже знает даже самый ленивый таксист в Масисе или продавец мацони в Капане - теперь стал политиком, радетелем нужд и чаяний всех карабахских армян, а также человек с весьма тонкой и ранимой душой "истинного патриота-армянина".

Хотя и ему неведомы терзания души "истинного патриота" - но не суть важно, главное то, что Варданян отрекся (или отказался, кому как интереснее) от гражданства Российской Федерации, собрал свой нехитрый скарб в десятки чемоданов и нагрузив собственный реактивный самолет, улетел в Ереван.

Там же он, наш скорбящий патриот и терзающий себя думами о карабахских армянах миллиардер, было дело, хотел претворять свои планы, не выходя из фешенебельной супервиллы, но увы и ах, рядовые - читай: нищие - армяне не поняли бы это.

Посему господин хороший Варданян направил свой утомленный взор в Ханкенди и приставив палец к носу, решил взять армянского быка за кривой рог. Подумано, сделано - Варданян уже в Ханкенди.

Прибыв в место действия будущей политической оперетты, Варданян с позы низкого старта развил такую бурную деятельность, что сие даже в потном сне не приснилось бы Пьеру Бомарше или Чезаре Стербини.

И он начал действовать. Как в дешевых романах в тонкой обложке, Армения превратилась в сцену водевиля.

Давайте вспомним: сперва престарелая бабушка американской политической элиты, дряхлая демократесса и спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси прилетела в Ереван, где она выступила с откровенно антиазербайджанскими заявлениями и омыла слезами памятник жертвам "геноцида".

Прилет бабушки и ее слезы в целом обошлись Армении в 120 миллионов долларов.

Для нищей, самой бедной страны Закавказья это колоссальная сумма! Но не для Варданяна и его наспех сколоченной пиар-команды, состоящей из многоопытных, ушлых армянских лоббистов. Они, лоббисты, в Вашингтоне получили через банк Рубена Варданяна 75 миллионов долларов, 50 миллионов из которых - это разовый взнос армян в копилку Демократической партии США.

25 миллионов были потрачены на перелет, обеспечение безопасности Пелоси в течении трех суток, когда она утешала, обещала и восхваляла армян в Ереване.

15 миллионов долларов были переведены на счета четырех армянских фирм в США за организацию визита и текст итогового коммюнике Пелоси в защиту премьера Армении Никола Пашиняна.

20 миллионов долларов Варданян перевел на счета фирм своей жены Вероники Зонабенд и сестры Марине Алес.

И наконец, 10 миллионов долларов достались Анне Акопян, жене Никола Пашиняна.

После убытия Н.Пелоси Варданяна потянуло на откровения в социальных сетях и общение с армянским масс-медиа, в которых, он, даже не моргнув, заявил, что мол, его решение переехать в Карабах было абсолютно самостоятельным и продиктовано стремлением "находиться рядом со своим народом, который задыхается от нищеты". Варданян также несколько раз повторил, что все свои средства намерен потратить на улучшение социально-экономического положения карабахских соотечественников, для чего, собственно, и создал "Фонд развития и безопасности Арцаха".

Удивленные и прочувствованные неожиданными шансами на цимес армяне были, мягко говоря, шокированы.

Ведь с 1994 по 2020 год, пока армяне наслаждались оккупацией нескольких районов Азербайджана и города Шуша, "власть" в Ханкенди попросту грабила всех и вся - начиная от уничтожения домов и зданий, оставшихся в оккупированных территориях, заканчивая поборами и взятками, коим подверглись "победители" армяне.

За 26 лет оккупации карабахские "власти" не построили в Кельбаджаре, Лачыне, Зангилане, Агдаме, Физули, Губадлы, Шуша ни одной фабрики, завода или крупного перерабатывающей фабрики.

Карабах за 26 лет превратилась для армян, в территорию бесплодных ожиданий, химер, горя, слёз и страданий.

Варданяну все нипочем - он пытался создать себе среди армян имидж настоящего, сермяжного армянского патриота, рьяно продвигающего интересы своего народа и трудящегося в поте лица во имя ее, армянского этноса, будущего.

Но выступающий в роли филантропа российский миллиардер Рубен Варданян на самом деле злоупотребил благотворительностью. Под видом оказания помощи школам и культурным предприятиям в Карабахе он легализовал и присвоил миллионные средства. Он также получил немалую выгоду из проекта "Карабах", что позволило Варданяну реализовать свои незаконные средства и вести подпольный бизнес. Его сегодняшний переезд в регион - это продолжение той самой программы.

Не стоит забывать и то, что образование, полученное в Гарвардской бизнес-школе, а также курсы повышения квалификации на Западе создали Рубену Варданяну имидж финансиста прозападного типа, благодаря которому создатель инвесткомпании "Тройка-Диалог" не только наладил на Западе полезные связи, но и стал связующим звеном между финансовыми кругами США и Европы и российскими олигархами.

Пытаясь понять истинные причины, побудившие Рубена Варданяна отказаться от гражданства России и переехать на постоянное место жительства в Карабах, финансовые аналитики и эксперты выдвигают несколько версий, одна из которых - война в Украине и связанные с ней напрямую санкции против ведущих российских олигархов - явно превалирует, хотя это в корне неверно.

Посему "неожиданный" трансфер Рубена Варданяна в Карабах имеет сугубо прагматичные политические цели: он, истово позиционируя себя настоящим армянским патриотом, который не может смириться со "страданиями соотечественников", стремится получить возможность не только защитить личное состояние, но и спасти от санкций деньги и имущество своих давних клиентов и партнеров - российских олигархов.

Это первая цель Варданяна.

Вторая цель - власть.

Лидер карабахских сепаратистов и ставленник Пашиняна в Ханкенди Араик Арутюнян сперва предложил, а потом и назначил Рубена Варданяна "госминистром".

После получения столь щедрого "назначения" и подтвержденного назначения Р.Варданян решил ускорить процесс покорения Ереванского политического истеблишмента.

Он решил идти ва-банк и преподнося себя как человека, не участвовавшего Карабахской войне и не совершившего военных преступлений против азербайджанских солдат и мирного населения, позиционирует себя как удобного, "рукопожатного" финансиста и политика.

Таковы установки, данные Варданяну как будущей де-факто главе общины карабахский армян. Может статься, что он де-юре не будет "руководителем" хунты в Ханкенди и предпочтет управлять процессами кулуарно - почему бы и нет, учитывая сложную и жестокую грызню за "власть" среди псевдоэлиты в Ханкенди.

Рубен Варданян, как образ проекта пашиняновской власти, обещает карабахским армянам экономического восстановление и развитие, финансирование, местный бюджет, строительство современной инфраструктуры, после чего, согласно тем же обещаниям, начнутся интеграционные процессы.

Для Баку же у Р.Варданяна другой кейс обещаний: окончательное возвращение карабахских армян Карабаха в правовое, экономическое и политическое поле Азербайджана.

Стоит ли верить тучному, влиятельному, образованному и интеллигентному грабителю, теневому финансисту российских олигархов и одному из влиятельных бухгалтеров армянской диаспоры США?

Вряд ли.

Точнее, веры в Варданяна у нас на ломаный грош.

Не исключено, однако, что, по замыслу армянских реваншистов и определенных сил владетель 9 миллиардов долларов - не все, конечно, принадлежит ему - Рубен Варданян одним своим существованием в Ханкенди станет доказательством того, что, мол, Баку ничего не может контролировать, интересы известных сил в регионе будут обеспечены и т.д.

Но влажным мечтам авторов примитивного сценария вряд ли дано осуществиться, ибо Рубен Варданян, этот вор, коррупционер, средней руки псевдоинтеллигент и кажущийся интеллектуал-финансист ничем не лучше проворовавшегося, никчемного Араика Арутюняна или маразматичного Виталия Баласяняна.

Армянский журналист и блогер Роман Багдасарян весьма недвусмысленно охарактеризовал Вардянана: "Он близкий друг Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна и молчал он, потому что был полностью за стиль правления карабахского клана. То есть приход к власти в Карабахе Рубена Варданяна будет означать введение в Карабахе того стиля, который был при правлении его друзей в Армении. Этот стиль называется финансово-олигархическая диктатура. В этом стиле правили 20 лет в Армении его друзья. Надеюсь, карабахцы будут иметь мудрость, чтобы понять и решить - нужны ли им новые Аркадии Гукасяны, Бако Саакяны, Виталии Баласаняны и т.д.?".

И независимо от игр Пашиняна, армянской диаспоры, внешних фигурантов, Варданяны и иже с ним просто обязаны знать, что судьба карабахских армян предрешена.

Они хоть и блудные, но граждане Азербайджана и все проблемы, связанные как с правами и требованиями этих армян, так и их перспективами - конечно, вне всяких "статусов" или "права на самоопределение" - будут решатся соответствующими структурами страны.

Страны - не Армении, а Азербайджана.

И если Рубен Варданян, его бенефициар Никол Пашинян, или же заокеанские подельники-штафирки думают, что у них "все получится" - это опасное, даже весьма опасное для здоровья и целостности организма заблуждение.

Ибо Карабах - территория Азербайджана и абсолютно любой, невзирая на величину капитала, веса или перечня носимых идей сепаратист под личиной гуманитарного политика-финансиста может стать легитимной военной целью.

Точечные ликвидации уже давно не прерогатива и монополия спецслужб Израиля.

Посему любой индивид, ставшим врагом Азербайджана, будет или уничтожен, или обречен на агрессивные, но никчемные заявления в адрес Баку. Хотя и такие заявители являются кандидатами на место пассажира в лодке Харона.

Уж Рубен Варданян это должен знать.