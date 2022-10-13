Франция не может претендовать на посредничество в нормализации азербайджано-армянских отношений

Навязчивое желание Франции быть посредником в нормализации азербайджано-армянских отношений обусловлено, прежде всего, озабоченностью судьбой Армении. Азербайджанское общество никогда не воспримет Францию как нейтральную сторону и её посредничество.

Об этом Day.Az сказал член Комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям Эльман Насиров.

Как отметил наш собеседник, Франция не скрывала, что всегда и во всех отношениях защищает Армению, независимо от того, справедлива ли позиция Армении в том или ином вопросе, или нет.

"Хотя Франция на словах и поддерживала территориальную целостность Азербайджана, однако на протяжении второй карабахской войны постоянно оказывала максимальную поддержку Армении. Со стороны Франции оказывалось большое давление на Азербайджан с целью прекращения боевых действий. Основная причина, по которой Франция хочет быть посредником в сегодняшних переговорах - спасти Армению от попадания в сложную ситуацию", - пояснил он.

По его словам, беспокойство Франции за будущее Армении основано на двойных стандартах.

"С одной стороны, президент Франции Эммануэль Макрон ведёт частые переговоры с лидерами Азербайджана и Армении и поддерживает заключение мирного соглашения. C другой стороны, представители французских властей делают нелицеприятные высказывания об Азербайджане, безосновательно обвиняя нашу страну", - подчеркнул депутат.

По мнению нашего собеседника, Франция должна изменить свою позицию по ряду вопросов.

"Азербайджан всегда будет защищать свою территориальную целостность и принцип нерушимости границ. С этой точки зрения у Азербайджана есть основанная на международном праве позиция в отношении своего суверенитета. Франция должна следовать этой позиции, если она действительно руководствуется принципами международного права", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов