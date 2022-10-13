Армяне бросают женщин затыкать дыры в армии

Министерство обороны Армении в связи с сокращением мобилизационного ресурса страны в лице мужчин призывного возраста, подумывает о привлечении к военной службе женского населения. Ну нет мужчин, нет, теперь что же, армию распускать?

Как пишут армянские СМИ, министр обороны республики Сурен Папикян сегодня на заседании правительства поделился планами. МО ведет разработку программы военной подготовки для женщин, которые желают получить навыки стрельбы из боевого оружия. Папикян сообщил, что в ведомство обращается много женщин, которые просто мечтают служить в армии. Минобороны на призыв прекрасной половины общества с радостью откликнулось и сейчас разрабатывает соответствующую программу. В рамках программы женщины будут учиться стрелять из боевого оружия. "Конечно, это будет на добровольной основе", - поспешил добавить Папикян.

Такое решение МО Армении не стало неожиданностью. В последнее время отток мужского населения из страны стал нарастать. Пропаганда и реваншистские настроения заставили не желающую воевать часть армянского общества забеспокоиться и задуматься о выезде из страны. Если до 44-дневной войны в Армении еще питали иллюзии насчет своей непобедимости и крайней степени героизма, то после нее недееспособность армянской армии и вообще несовместимость понятий Армения и армия стали всем ясны. Одним словом, умирать больше желающих нет.

Между тем, назвались государством, будьте добры представить все атрибуты государственности. А это не в последнюю очередь - вооруженные силы. Государство не может называться таковым без собственной армии. Даже такой, какую имеют наши соседи, - бутафорской. Что делать? Заполнить пустые койки в казармах женщинами... Нет... Говорю вам - нет, не для того, о чем вы подумали, а для совершения подвигов на поле боя. Если армянским мужчинам это не под силу, может, получится у женщин. Это шаг отчаяния.

Решение армянского МО, несомненно, заслуживает насмешек, но у него есть и серьезная сторона. Вспомним, что незадолго до Второй карабахской войны в Армении вот так же началась пропаганда службы женщин в армии, а жена премьер-министра Анна Акопян даже сформировала женский отряд и позировала с автоматом. Это делалось для того, чтобы вдохновить мужское население накануне войны, мечты о которой в Ереване и не скрывали. Так что стоит иметь это в виду.