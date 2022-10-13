Во французской прессе опубликована статья об отсутствии правовой оценки международными организациями бомбардировки Гянджи Арменией
На французском новостном портале La Gazette опубликована статья, посвященная вопросам, связанным со второй годовщиной систематических террористических атак на мирное население Гянджи со стороны военно-политического руководства Армении, и тем, что международные организации до сих пор не дали правовой оценки этим преступлениям.
Как сообщает в четверг Day.Az, в статье отмечается, что в октябре 2020 года город Гянджа пять раз подвергался бомбардировкам со стороны ВС Армении.
"В ходе атак был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре города, зданиям, включая жилые дома, автомобилям", - говорится в статье.
Было отмечено, что наряду с городом Гянджа, Армения наносила удары баллистическими ракетами, тяжелой артиллерией и по другим азербайджанским городам - по Барде, Евлаху, Бейлагану, Тертеру, Габале, Геранбою, Агджабеди и Хызы.
В статье говорится, что в результате этих атак погибли 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин. 454 человека, в том числе 35 детей - получили ранения различной степени тяжести, 181 ребенок потерял одного из родителей, 5 - обоих родителей, погибли все члены одной семьи.
Также было отмечено, что несмотря на то, что азербайджанская сторона обращается с фактами о террористических атаках Армении на Гянджу и другие города страны в международные организации, эти структуры предпочитают молчать и не оказывают никакого давления на Ереван.
"Существуют тысячи фактов жестокого убийства армянами азербайджанского гражданского населения. Армянами совершен геноцид азербайджанцев в Ходжалы, Башлыбеле, Гарадаглы, что доказано фактами, фото- и видеосвидетельствами. Равнодушие международных организаций к фактам, связанным с этими преступлениями, к фото- и видеосвидетельствам гянджинского террора, гибели мирных людей, демонстрирует их предвзятое отношение", - говорится в статье.
В заключение в статье отмечается, что в архивах соответствующих органов Азербайджана имеются официальные документы, видео- и фотоматериалы об этих преступлениях, включая информацию о типе ракет, которыми были нанесены удары по мирным городам страны.
Международным организациям следует дать правовую оценку этим событиям, наказать военных преступников, вынести справедливые решения относительно преступлений, совершенных армянами, чтобы доверие и уважение азербайджанского народа к этим организациям возросло, говорится в материале.
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